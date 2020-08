Godzilla, King Ghidorah tornerà nel franchise del MonsterVerse?

Il finale post credit di Godzilla: King of the Monsters ha anticipato l'eventuale ritorno di King Ghidorah nel futuro del franchise nelle "vesti" di Mecha Ghidorah, sempre che Warner Bros e Legendary decidano di continuare la saga, ma non è assolutamente chiaro quando e se effettivamente il Mostro a Tre Testa tornerà al cinema.

Date le poche linee guida rivelateci nel corso dei mesi passati sulla trama - e sullo sviluppo narrativo - dell'attesissimo Godzila vs Kong di Adam Wingard, posticipato al 21 maggio 2021 a causa della Pandemia da Coronavirus, è quasi certo che Ghidorah non farà il suo trionfale e "meccanico" ritorno nel crossover del Monster Universe. Ci sono due linee orizzontali da seguire e da far incontrare e quell'apertura nel finale di Godzilla II sembra molto più orientata a uno sviluppo futuro in un eventuale terzo capitolo.



Il ritorno di Ghidorah sembra infatti strettamente correlato ad Alan Jonah (Charles Dance) e al suo gruppo di eco-terroristi decisi a cancellare la razza umana dalla terra, e in Godzilla vs Kong di loro non c'è nemmeno l'ombra tra le fila del cast. Quasi certamente si staranno riorganizzando altrove puntando a un nuovo piano per Godzilla 3, forse capitolo conclusivo del nuovo corso cinematografico del Predatore Alpha. Certo, con una sola testa rimasta, di King Ghidorah è rimasto ben poco, ma si potrebbe lavorare con l'ingegneria genetica e biomeccanica per sistemare la situazione.



In attesa di nuove informazioni, vi lasciamo al nostro speciale dedicato a Godzilla vs Kong.