Godzilla, l'incredibile crossover con Alien prende vita in una fan-art

Ci sono cose che la ragione e il buonsenso impongono di non unire, ad esempio un capo d'abbigliamento blu con uno nero, l'ananas sulla pizza, Martin Scorsese e i film Marvel o, semplicemente, uno dei mostri più temibili della storia del cinema con un suo degno collega: ad un fan di Godzilla, però, quest'ultima dev'essere sembrata una buona idea.

Nell'infinita lista di film con protagonista il celebre kaiju abbiamo visto l'enorme mostro scontrarsi con miriadi di suoi pari, da Ghidora a Megalon fino ad arrivare allo scontro degli scontri, quello con King Kong. Ma cosa succederebbe se due mostri di questa risma decidessero di unire le forze piuttosto che scontrarsi?

Il risultato ci viene mostrato in una fan-art apparsa su Reddit in cui si vede il nostro Godzilla in un'inedita fusione con uno dei mostri cult della fantascienza cinematografica, lo Xenomorfo di Alien. La creatura apparsa per la prima volta nel cult diretto da Ridley Scott regalerebbe al suo nuovo amico un bel po' di abilità aggiuntive, rendendolo di fatti praticamente imbattibile. Cosa ve ne pare? Credete possa essere una buona idea per un eventuale crossover sul grande schermo o pensate sia meglio lasciar perdere?

