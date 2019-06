Godzilla II, il regista non si preoccupa di dati del box office o di recensioni

Come sappiamo, Godzilla: King of the Monsters al box office sta procedendo un po' sotto le aspettative della Legendary Pictures e di Warner Bros. e senza il favore della stampa d'oltreoceano, ma il regista Michael Dougherty dorme comunque sogni più che tranquilli.

Parlando della questione su Twitter, Dougherty ha dichiarato:

"Non ho idea di quale fosse l'opinione dei critici o quali fossero i dati del box-office quando mi sono innamorato di Godzilla quarant'anni fa, quindi non ho intenzione di iniziare a preoccuparmene adesso."

Voi cosa ne pensate in proposito? Avete visto il film in questione? Vi è piaciuto?

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di Godzilla: King of the Monsters, terzo capitolo del MonsterVerse della Legendary Pictures dopo Godzilla di Gareth Edwards e Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts. Le due saghe collideranno a marzo 2020 in un atteso cross-over che metterà i due titani uno contro l'altro, come già anticipato dal bellissimo primo poster ufficiale di Godzilla vs Kong.

Godzilla: King of the Monsters, attualmente in programmazione, racconta la storia dei membri dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e degli sforzi per aiutare il possente Godzilla a combattere la sua nemesi King Ghidorah dalle tre teste, che una volta risvegliatosi reclamerà il posto in cima alla catena alimentare.