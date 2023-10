Godzilla II, Millie Bobby Brown fu la prima scelta per il ruolo di Madison

Millie Bobby Brown è una delle giovani attrici più apprezzate di Hollywood. Dopo aver raggiunto il successo con Stranger Things, l'attrice ha fatto esperienza anche in Godzilla II - King of the Monsters, pellicola per il quale, a quanto pare, è stata la prima scelta del team di produzione.

Molto spesso, quando un film viene realizzato, il team di pre-produzione visualizza dei volti o delle idee riguardanti determinati personaggi. Per riuscire ad inquadrare al meglio un ruolo, infatti, automaticamente si tende a pensare al viso di un determinato attore/attrice per avere un modello a cui appigliarsi sia durante la scrittura che la durante la realizzazione di elementi un pò più tecnici della pellicola. In film come la saga di Godzilla, che giocano totalmente sulla CGI, questo passaggio creativo diventa fondamentale.

La produzione di Godzilla II fu molto travagliata perdendo anche il regista in corso d'opera ma le idee sul cast furono chiare fin da subito. Per il personaggio di Madison Russell il team di produzione aveva usato come volto di riferimento quello di Millie Bobby Brown. Fu proprio allora che il regista, dopo aver visto l'attrice vicino a quel personaggio per mesi, propose di contattarla. "Ci siamo così abituati a vedere il suo viso che abbiamo detto: 'Beh... perché non le facciamo l'offerta?'" ha raccontato il regista.

Se vi va di scoprir qualcosa in più riguardo la saga, vi consigliamo la nostra recensione del primo capitolo di Godzilla. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!