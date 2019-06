Godzilla II - King of the Monsters supera il traguardo dei 100 milioni in patria

Secondo il nuovo report pubblicato da Box Office Mojo, Godzilla II - King of the Monsters ha da poco superato il traguardo dei 100 milioni di dollari al box-office americano, anche se l'incasso totale non può certo considerarsi "mostruoso".

La pellicola di Michael Dougherty si è infatti assestata sulla cifra di 102 milioni di dollari circa in patria e, nonostante un incasso complessivo tutto sommato buono come lo sono circa 350 milioni di dollari racimolati in tutto il mondo, il suo è un risultato che si ferma molto indietro rispetto a quanto incassato dai precedenti film del cosiddetto MonsterVerse.

Il reboot di Godzilla, primo film del MonsterVerse, arrivò ad incassare 529 milioni di dollari mentre Kong: Skull Island ha raggiunto una cifra addirittura superiore, con un totale di 566 milioni di dollari. Godzilla II - King of the Monsters non solo ha debuttato con il punteggio più basso su Rotten Tomatoes di tutto il franchise ma rischia davvero di chiudere con un incasso inferiore di oltre 150 milioni rispetto a Kong: Skull Island, una cifra abbastanza deludente se considerato che questo film doveva essere solo l'antipasto al crossover in uscita l'anno prossimo, ovvero il Godzilla vs. Kong diretto da Adam Wingard.

Si tratta comunque di un traguardo importante quello dei 100 milioni di dollari, ma il fatto che per incassarli e superarlo ci sia voluto oltre un mese è un indicativo campanello d'allarme per il franchise della Warner, che dovrà sicuramente intensificare la campagna pubblicitaria attorno al prossimo film del MonsterVerse se vorrà continuare a sfornare questo genere di pellicole e avere al contempo un cospicuo ritorno economico; Godzilla II - King of the Monsters aveva un budget stimato di circa 170 milioni (senza contare la campagna marketing) e con i 350 milioni racimolati è appena andato in pari.