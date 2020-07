Godzilla II - King of the Monsters: ecco cosa si prova ad interpretare Ghidorah!

King Ghidorah è stata una delle parti più apprezzate di Godzilla II - King of the Monsters, e poche ore fa ComicBookMovie ha pubblicato un'intervista esclusiva molto interessante con Alan Maxson, ovvero l'attore che ha interpretato il celebre mostro gigante.

Ecco cosa ha dichiarato l'attore:

"Ghidorah è stato un personaggio assolutamente folle da interpretare! È stato uno dei lavori più divertenti che abbia mai fatto. Come sapete, ci sono tre teste per Ghidorah, quindi il regista [Michael Dougherty, ndr] ha assunto tre attori diversi, Jason Liles, Richard Dorton e me. Ci ha dato personalità diverse, ci ha legati insieme e ci ha fatto combattere Godzilla! Non avrebbe potuto essere più divertente di così!"

Maxson ha aggiunto: "C'è una grande differenza fra l'interpretare un umano e un mostro a tre teste. Di solito, interpretare una creatura comporta una grande quantità di movimento con indosso grandi protesi, trucco, tute ingombranti e cose del genere, tutte cose che devi prendere in considerazione quando ti esibisci. Sei sempre preoccupato che le protesi che indossi cambino il tuo movimento, quindi devi capire se metterci più forza o meno. Molte volte il regista ti chiede di esercitarti e studiare un particolare tipo di movimento, ma una volta che indossi la tuta e il resto tutto quello che hai preparato va a farsi benedire e ogni cosa dipenderà da quello specifico costume. Migliorarsi e pensare rapidamente è cruciale per le molte incognite che nasconde questo tipo di recitazione."

Infine, Maxson ha ammesso che dopo questa esperienza in casa Warner Bros. vorrebbe lavorare anche con altri franchise molto noti, come Star Wars e Il Pianeta delle Scimmie.

