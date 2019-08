Godzilla II: King of the Monsters, avvistato il Kaiju nel Lago Ontario!

Non si tratta di una invasione senza precedenti, ma più semplicemente di un trasporto eccezionale: la star di Godzilla II - King of the Monsters ha sfoggiato le sue squame atomiche vicino a Toronto, suscitando un certo interesse tra i curiosi che hanno poi avuto prova del passaggio insolito da un account Twitter specializzato in Kaiju.

È un uccello? È un aereo? No, stavolta non è Superman, ma a prima vista la creatura titanica notata in America del Nord può lasciare spiazzati.

Conquistato il botteghino USA a suon di battaglie colossali in Godzilla II – King of the Monsters, la sagoma cinematografica del mostro nato da un disastro atomico è stata fotografata a bordo di una nave da trasporto lungo il Lago Ontario in Canada.

L’evento è stato poi fotografato e postato in un tweet di Kaiju News Outlet, un account che fa già sfoggio della passione per le entità legate alla cultura popolare dell’Estremo Oriente.

Che si tratti di un altro passo per la realizzazione di Godzilla vs Kong? Non è un mistero che Legendary Pictures e Warner Bros. stiano investendo sul loro MonsterVerse cinematografico, come dimostra l’altra invasione del gorilla di Skull Island.

Godzilla II – King of the Monsters è stato recentemente al centro di concept art meravigliose che si ispirano al film diretto da Michael Dougherty con Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Kyle Chandler, O’Shea Jackson Jr. e Bradley Whitford.