Godzilla: in Giappone arriva la prima attrazione da parco a tema dedicata al kaiju

Mentre Godzilla vs. Kong continua ad avere successo nelle sale di tutto il mondo (mentre in Italia dovremo attendere la sua uscita in esclusiva digitale il 6 maggio prossimo), dal Giappone arriva la conferma che una prima attrazione da parco a tema dedicata al celebre kaiju esordirà prima di quanto possiate immaginare. Ecco tutti i dettagli!

La prima attrazione permanente dedicata a Godzilla esordirà in Giappone nel parco divertimenti di Seibu-en. Dal bizzarro nome di battesimo di Godzilla the Ride: DaiKaiju Choujo Kessen (A Decisive Battle of Great Monsters), l'attrazione debutterà il prossimo maggio e includerà anche alcuni filmati della battaglia tra Godzilla, King Ghidorah e altri celebri mostri di quell'universo narrativo, filmati diretti da Takashi Yamazaki celebre per il suo lavoro su Space Battleship Yamato.

La nuova attrazione includerà anche una storia originale su Godzilla così descritta: "Un cinema costruito su una piccola collinetta e visibile dal distretto commerciale e amato dalla gente della città riempito con i sorrisi delle persone. Nel bel mezzo della vita pacifica della città un misterioso e gigante mostro, King Ghidorah, appare improvvisamente a Tokyo. King Ghidorah intende proseguire verso Saitama buttando giù gli edifici delle città. In aggiunta a King Ghidorah, un notiziario di emergenza all'interno di un museo annuncia che un altro misterioso mostro gigante è apparso. Da dentro una vettura speciale armata della Special Disaster Response Unit, gli ospiti assisteranno e si ritroveranno nel bel mezzo della battaglia spettacolare tra Godzilla e King Ghidorah. Saranno in grado di fuggire e mettersi in salvo?".

Intanto, continua il successo al box-office di Godzilla vs. Kong: adesso la pellicola di Adam Wingard punta al mezzo miliardo di dollari.

Il film diretto da Adam Wingard con protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e con Kyle Chandler arriverà in Italia in esclusiva digitale da giovedì 6 maggio: come al solito, sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali.