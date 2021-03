Godzilla, George Lucas e Steven Spielberg nelle uscite Warner Bros. per aprile 2021!

Warner Bros. ci ha comunicato le uscite di aprile 2021 per il mercato home-video, che includerà diverse chicche per gli appassionati di cinema, e in questo articolo vi riportiamo l'elenco completo.

Iniziamo con Godzilla, primo capitolo del MonsterVerse che torna in una splendida edizione 4K steelbook in tempo per l'uscita di Godzilla vs Kong, e sempre per il catalogo 4K Ultra HD arriva l'attesa nuova versione ultra hd con steelbook di Blade, cinecomic Marvel d'epoca con protagonisti Wesley Snipes, Stephen Dorff e Kris Kristofferson. Entrambi i titoli saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 22 aprile prossimo.

Lo spettacolo continua con una nuova raccolta imperdibile per gli amanti dei cult della fantascienza, una collana che ripropone titoli del passato in una nuova edizione steelbook bluray con poster da collezione: sempre dal 22 aprile troverete La fuga di Logan (che festeggia il 45esimo anniversario) e AI: Intelligenza Artificiale, sci-fi di Steven Spielberg ereditato da Stanley Kubrick (che festeggia invece il 20esimo anniversario). Dal 12 marzo poi questa collana fantascientifica accoglierà Il pianeta prootibio (65esimo anniversario) e L'uomo che fuggì dal futuro, il primo lungometraggio di George Lucas (arrivato al suo 50esimo anniversario): entrambi i togli, anche in questo caso, saranno impreziositi da una nuova steelbook e un poster da collezione.

Per gli amanti delle serie tv d'epoca, inoltre, Warner Bros. Italia pubblicherà sempre dal 22 aprile la serie completa de La famiglia Addams, con tutti i 64 episodi originali racchiusi in uno splendido cofanetto DVD composto da 9 dischi.

Per altri approfondimenti, scoprite quella che dovrebbe essere la durata di Godzilla vs Kong.