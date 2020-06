Godzilla: il franchise svela un versione chibi e 'cucciolosa' di Godzilla

Godzilla domina come incontrastato Re dei Mostri ormai da decenni, ma nel corso degli anni molti altri Kaiju hanno tentato di sottrarli trono e corona, così come l'umanità, che per contrastata il Predatore Alpha ha optato per la costruzione di macchine artificiali simili ai mostri, creando dei veri e proprio Mecha.

Tra questi, nessuno è più popolare e amato di Mechagodzilla, e scopriamo grazie a Twitter che adesso il franchise ha deciso di pubblicare una "pucciosa" controparte Chibi (cioè basso, piccolo e cartoonesco) di Mechagodzilla. L'immagine che trovate in calce fa seguito alle tante creazioni chibi che la mitica Toho Studios ha deciso di realizzare in omaggio ai suoi kaiju.



Il chibi Mechagodzilla ufficiale offre un'immagine differente della macchina gigantesca creata per contrastare il vero godzilla, più dolce e colorata. Per i bambini e per gli amanti di queste estremizzazioni made in japan dovrebbe risultare davvero adorabili, e inoltre la Toho Studios ha fatto sapere di avere in lavorazione del merchandising ufficiale proprio dedicato al Mechagodzilla chibi (e forse non solo).



Intanto aspettiamo con trepidante attesa l'uscita di un primo trailer ufficiale del crossover Godzilla vs Kong diretto da Adam Wingard, nuovo capitolo del MonsterVerse targato Warner Bros e Legendary Pictures in uscita il 21 maggio 2021.