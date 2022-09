Godzilla si fonde a Bane di Batman?! Il mash-up del cosplayer è incredibile

È iniziata da un po' la produzione del secondo capitolo di Godzilla vs Kong e nell'attesa si moltiplicano i cosplay dei fan del franchise di Legendary e Warner Bros. Ma alcuni in particolare raggiungono un livello superiore: non solo per l'aggiunta di scaglie che si illuminano a comando, ma anche per il mash-up con il cattivo di Tom Hardy.

Continua a espandersi con un altro capitolo high budget per grande schermo e almeno due serie per il piccolo, di cui una animata, il franchise inaugurato dal nuovo Godzilla e continuato da Kong: Skull Island. Ormai i due kaiju sono allo scontro diretto e non possiamo far altro che attendere e vedere a cosa questo li porterà nel secondo capitolo loro dedicato. In merito a questo, abbiamo già una sinossi per Godzilla vs Kong 2, ma l’unica preoccupazione rimane la scadenza degli accordi con Legendary, che potrebbe mettere Warner in una posizione sfavorevole e far subentrare Sony.

Che sia dell’una o che sia dell’altra, il fandom più sfegatato è sempre al lavoro su nuovi cosplay e quest’ultimo in particolare – che trovate in calce all’articolo – raggiunge livelli davvero impareggiabili. Il merito va all’utente @brysenpai.cos che ha condiviso un video sul proprio Instagram. L'audio nel filmato è quello dell'iconico discorso di Bane nel terzo capitolo della trilogia di Batman realizzata da Christopher Nolan. Nel film, Bane (Tom Hardy) spiega a Batman come lui abbia solo acquisito l’oscurità e per questo non possa vincere su qualcuno che, invece, ci è nato.

Una descrizione che effettivamente combacia perfettamente a questo esoscheletro di Godzilla. Non una copia perfetta del kaiju, ma comunque molto convincente: l’armatura ispirata alla pelle ruvida e alle scaglie luminose, che corrono anche lungo le braccia e al centro del petto. L'elmo è una versione più arrotondata della testa del Re dei Mostri, ma arriva addirittura ad aprirsi mostrando altre zone illuminate. Che ne pensate del risultato? Ditecelo nei commenti!