Godzilla, il film originale del 1954 arriva finalmente in 4K: i dettagli

Qualche mese dopo il successo di Godzilla vs Kong, disponibile anche in home video, il celebre mostro giapponese si prepara a tornare sul grande schermo in una nuova edizione 4K dell'originale film della Toho uscito nel 1954.

L'annuncio è stato pubblicato oggi dalla stessa Toho International, che ha rivelato che il film originale di Godzilla diretto da Ishirō Honda tornerà per festeggiare un anniversario speciale. "Toho International, Inc. è orgogliosa di annunciare una serie di esperienze uniche per celebrare il 67esimo compleanno del re dei mostri. La lunga storia di Godzilla continua a plasmare la cultura pop mondiale e la festa di quest'anno mira a coinvolgere i fan vecchi e nuovi. I festeggiamenti cominceranno dal 3 novembre, la data in cui il primo film è stato presentato in anteprima nel 1954", ha condiviso la società.

Stando a quanto rivelato dalla società, il Godzilla del 1954 è stato rimasterizzato in 4K per celebrare l'anniversario del mostro: la prima mondiale della nuova riedizione si svolgerà all'Alamo Drafthouse Cinema, ma i festeggiamenti si sposteranno nel resto del paese da New York a Los Angeles e includeranno anche il debutto di due classici film di Godzilla dell'era Heisei che negli Stati Uniti erano rimasti inediti fino ad oggi, ovvero Il ritorno di Godzilla e Godzilla vs Biollante. Rimaniamo in attesa di una eventuale edizione home-video di questo nuovo Godzilla in 4K, naturalmente vi terremo aggiornati.

