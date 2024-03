Godzilla festeggia i 70 anni con una maratona epocale di quasi una settimana

Dopo la mega maratona di Star Wars organizzata in occasione del 25esimo anniversario de La minaccia fantasma, negli Stati Uniti nelle prossime settimane si celebrerà anche Godzilla, mitico personaggio giapponese pronto a festeggiare i 70 anni di storia.

In occasione dell'uscita del nuovo film Godzilla x Kong: Il nuovo impero, che segue la fortunatissima run del recente capitolo giapponese Godzilla Minus One, campione di incassi e vincitore dell'Oscar per i migliori effetti speciali alla 96esima edizione degli Academy Awards (la prima volta in assoluto che un film di Godzilla trionfa agli Oscar), il Music Box Theatre di Chicago ospiterà una maratona Godzilla di 24 ore a giugno come parte di un evento che durerà quasi una settimana, dal 7 al 13 giugno.

Se in quel periodo vi troverete dalle parti della Windy City, sappiate che grazie alla Japanese Art Foundation potrete prendere parte a questo evento storico per i fan Godzilla: la serata di apertura (7 giugno) vedrà una doppia proiezione degli ultimi due film di Toho, Shin Godzilla e Godzilla Minus One, seguiti da una tavola rotonda intitolata "Godzilla: The Atomic Age Anti-Hero" condotta da Saira Chambers del Japanese Culture Center/Japanese Arts Foundation e dal Dr. Yuki Miyamoto del DePaul Humanities Center. L'8 giugno invece si svolgerà una maratona di Godzilla da 24 ore, con ben 15 film dell'era Showa del personaggio, mentre il 9 giugno verrà proiettata una versione in technicolor 35mm del sottovalutato Godzilla del 1998 con Matthew Broderick e Jean Reno.

Tra gli altri film che saranno proiettati a ciclo continuo durante i sei giorni dell'evento anche l'originale Godzilla del 1954, Il ritorno di Godzilla e Godzilla vs Biollante.

I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti oggi su