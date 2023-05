Godzilla, cosa è andato storto e come poteva essere il film del 1998

Godzilla è un remake della pellicola originale del 1954. Si tratta del ventitreesimo lungometraggio dedicato al personaggio, il primo prodotto da uno studio cinematografico americano. Venne prodotto da Centropolis Entertainment e TriStar Pictures, ed uscì nelle sale di tutto il mondo nel 199, ottenendo uno scarso successo.

Il produttore di Godzilla, Deab Devil, sa esattamente quali sono i fattori che hanno contribuito all'accoglienza deludente del film, il problema è stata la decisione di rendere la creatura una figura neutrale invece di una forza a favore del bene o del male.

Il regista ha anche fatto caso come i piani che avevano per un sequel avrebbero potuto risolvere certamente il problema.

Ricordiamoci anche che Roland Emmerich non voleva dirigere Godzilla.

"Abbiamo preso una decisione che quando eravamo in stanza ci sembrava sensata, ma nel film è risultata una scelta terribile", ha condiviso Devlin con Yahoo! Entertainment.

"Abbiamo deciso che Godzilla non fosse nè buono nè cattivo: era solo un animale che cercava di riprodursi. Credevamo fosse un modo interessante di vedere il mostro, ma non abbiamo pensato a cosa potesse provare il pubblico nei suoi confronti".

Se non avete mai visto questo remake, non temete, potete leggere qui la nostra recensione di Godzilla del 1998.

Sia Devlin che Emmerich hanno concordato che un sequel del film avrebbe migliorato la situazione: "Volevamo creare una vera e propria isola di mostri".

Tuttavia a causa della scarsa accoglienza del pubblico e delle recensioni negative dei critici non c'è mai stata alcuna possibilità per la pellicola di ottenere un sequel, che tuttavia sarebbe stato interessante da vedere, voi non credete?