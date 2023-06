Godzilla, un cosplay artigianale del mostro è virale sui social! Il video

Godzilla è uno dei mostri più conosciuti al mondo e anche il cinema ha proposto diverse versioni del leggendario kaiju. Ora sui social è stato pubblicato un video che mostra un bellissimo cosplay del personaggio, con un costume realizzato artigianalmente dall'utente che ha poi pubblicato la clip, diventata virale in poco tempo.

Nel video che trovate in calce alla news si vede il cosplay in una versione Fusion Godzilla curata nei minimi particolari, che ha fatto impazzire i fan del personaggio sul web.



Godzilla è diventato uno dei simboli della cultura pop orientale, spopolando anche in Occidente grazie a film, serie tv, fumetti e merchandising vario che ha portato anche a recenti versioni sul grande schermo.

E il futuro è ancora luminoso. Toho sta lavorando ad un film in uscita nel periodo autunnale in Giappone ma anche Apple TV+ è al lavoro su una nuova serie con l'obiettivo di espandere il MonsterVerse mentre il franchise di Legendary proseguirà con un nuovo sequel e un crossover.



Il prossimo film in agenda è Godzilla x Kong: The New Empire, che dovrebbe uscire nel marzo 2024, con Adam Wingard dietro la macchina da presa. Qualche settimana fa è uscito il teaser di Godzilla x Kong.

Viene descritta come l'esplosiva resa dei conti di Godzilla contro Kong, con una nuovissima avventura cinematografica che contrappone l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia nascosta nel nostro mondo.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Godzilla vs Kong, il crossover del Monsterverse uscito nel 2021.