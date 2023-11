Godzilla, uno degli attori del cast convinse il regista ad usare il nome originale!

Nel 2014 Gareth Edwards arrivava alla direzione di Godzilla che divenne uno dei principali incassi al botteghino dell'anno e conquistò il favore della critica che ne lodò la storia e la resa visiva. Ciò che avvenne fu una vera e propria "rinascita" del franchise in maniera molto differenti.

Una di queste era, sicuramente, il modo in cui si faceva riferimento al materiale originale a nomi e fatti che hanno fatto la storia di un personaggio come questo. Tra i 5 film più belli del franchise di Godzilla, è strano non trovare anche la pellicola del 2014 che fu particolarmente amato dai fan per il modo in cui rendeva omaggio anche ai nomi originali dei personaggi. Pare, però, che a dare uno dei consigli più importanti sotto questo punto di vista fu Ken Watanabe che interpretava i panni del dottor Ishiro Serizawa.

Da grande appassionato del franchise e dei film originali, l'attore consigliò di utilizzare per "battezzare" il personaggio di Godzilla il suo nome originale. Watanabe spinse il regista ad usare il nome giapponese Gojira, primo modo in cui il personaggio veniva identificato. Secondo lo script, infatti, il dottore lo avrebbe dovuto chiamare da subito Godzilla senza far alcun riferimento al modo in cui viene chiamato originariamente.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Godzilla del 2014. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!