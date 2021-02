Godzilla, arrivano i simpatici biglietti di San Valentino a tema: eccoli!

E chi l'ha detto che Godzilla non può essere tra quelle figure in grado di augurare un buon San Valentino al vostro o alla vostra partner? E' quanto deve aver pensato la Toho che in occasione della ricorrenza romantica quest'anno ha confezionato dei bigliettini a tema San Valentino conditi con le animazioni del mostro per eccellenza.

I bigliettini includono sia Godzilla che gli altri mostri appartenenti al suo franchise leggendario, e frasi a effetto e cariche di ironia come "Crashing my way into your heart" o ancora "I'm three heads over heels for you" decantata da King Ghidorah. Potete darci un'occhiata nel post messo in calce a questa news.

A fine gennaio è stato distribuito finalmente il primo trailer di Godzilla vs Kong, nuovo capitolo del franchise legato ai due e iconici titani della storia del cinema, pronti a darsi battaglia e scontrarsi in quella che si preannuncia come un duello epico e mai visto. Secondo molti, i due mostri finiranno per mettere da parte i loro conflitti per combattere insieme un villain come Mechagodzilla.

Dopo il nuovo rinvio dell'uscita, Godzilla vs Kong arriverà al cinema e su HBO Max il prossimo 31 marzo. I dettagli della trama non sono ancora chiari, così come il futuro del cosiddetto Monster-Verse.

Godzilla vs Kong, diretto da Adam Wingard, comprende nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Shun Oguri. Se non l'avete ancora visto scoprite il trailer di Godzilla vs Kong!

Per altri approfondimenti, vi spieghiamo perché King Kong è grande come Godzilla e rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Guillermo Del Toro sul suo profilo Twitter, su un eventuale crossover con Pacific Rim.