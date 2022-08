Godzilla and the Titans, anche la star di Pachinko Mari Yamamoto nel cast

Si amplia il cast di Godzilla and the Titans, lo spin-off televisivo di Godzilla targato Apple TV+, e adesso è la star di Pachinko Mari Yamamoto ad aggiungersi allo show.

Dopo Kurt e Wyatt Russel in Godzilla and the Titans, ora il turno di un'altra star di prendere parte al MonsterVerse di Legendary.

Mari Yamamoto, già vista in produzioni come Kate, Pachinko e Tokyo Vice, si unirà al progetto televisivo di Apple TV+.

Al momento non sappiamo ancora che personaggio porterebbe sullo schermo l'attrice, ma abbiamo giò qualche informazione sulla trama dello show, che sarà ambientato dopo gli eventi di Godzilla, e riprenderà direttamente dal "fragoroso scontro che ha distrutto San Francisco e rivelato questa incredibile realtà in cui i mostri esistono davvero. Godzilla and the Titans esplorerà il viaggio di una famiglia nel cercare di scoprire i propri segreti e un'eredità che la collega all'organizzazione segreta nota con il nome di Monarch".

Tra le altre star della serie troviamo inoltre Ren Watanabe, Joe Tippett, Kiersey Clemons, Anna Sawai e Elisa Lasowski, oltre ovviamente ai già citati Kurt e Wyatt Russell.

A dirigere i primi due episodi di Godzilla and the Titans ci penserà Matt Shakman, che farà anche da produttore dello show assieme ai co-creatori Matt Fraction e Chris Black, con quest'ultimo anche showrunner del progetto.