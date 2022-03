Godzilla dice addio ad Akira Takarada: la star della saga muore a 87 anni

Il franchise di Godzilla dice addio ad Akira Takarada, star del cinema giapponese conosciuta a livello internazionale per il suo ruolo nella serie di film di mostri della Toho: l'attore è morto in queste ore all'età di 87 anni.

Takarada ha debuttato nel franchise nel film originale della saga di Godzilla, uscito nel 1954 e nel quale recitava nel ruolo di Hideto Ogata, un marinaio per la compagnia South Seas Salvage e uno dei tre personaggi del triangolo amoroso centrale del film. Hideto si ritrovava col compito di collaborare con la Guardia Costiera giapponese dopo che la chiamata SOS della prima nave affondata da Godzilla, e alla fine avrebbe consegnato l'Oxygen Destroyer.

La stessa Toho ha condiviso la notizia della morte di Takarada tramite l'account ufficiale di Godzilla su Twitter, che trovate in calce: "Siamo rattristati nell'apprendere della morte di Akira Takarada. Possa la sua memoria continuare a ispirare la vita di molti fan di Godzilla". Takarada è apparso anche nella riedizione americana del film uscita nel 1956, Godzilla, il re dei mostri, con Raymond Burr, e ha assunto una varietà di ruoli nei successivi film di Godzilla, tra cui Mothra vs. Godzilla nel 1964, L'invasione degli Astromostri nel 1965 e Il ritorno di Godzilla nel 1966. È apparso anche in altri film kaiju come King Kong Escapes della Toho, diretto dal regista di Godzilla Ishirō Honda. Inoltre, è tornato nel franchise di Godzilla anche nel 1992 con Godzilla vs. Mothra, prima di fare la sua ultima apparizione nella serie in Godzilla: Final Wars nel 2004.

Più recentemente, ha filmato un cameo per Godzilla del 2014, il reboot di Legendary Entertainment e Warner Bros, che però non venne inserito nel montaggio ufficiale del film. La Legendary ha condiviso in queste ore una sua foto sul set con il regista Gareth Edwards scattata nel 2013: il regista avrebbe definito il taglio della scena di Takarada come 'il suo più grande rimpianto' e all'epoca insistette per lasciare il nome dell'attore nei crediti nel film.

Per altre letture, ecco un indizio sul futuro della saga di Godzilla sviluppata dalla Legendary per il MonsterVerse.