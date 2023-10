Godzilla, i 5 film più belli del franchise sul Kaiju

Il nuovo poster di Godzilla x Kong: Il nuovo impero alza le aspettative dei fan alle stelle: in attesa del 2024 - il film è stato ritardato a causa degli scioperi - quale momento migliore per recuperare gli altri capitoli della saga? Ecco i cinque più belli, stando alle recensioni su Rotten Tomatoes.

Al quinto posto troviamo Godzilla contro i robot, pellicola del 1974 diretta da Jun Fukuda. Quattordicesimo sequel dell'originale, ruota intorno alla figura di Mechagodzilla, costruito in titanio spaziale e in grado di lanciare missili da svariate parti del corpo. Dotato di un reattore nucleare, ha il corpo ricoperto di diamante sintetico.

Al quarto posto, con un punteggio minimamente superiore, vi è invece Shin Godzilla: il film del 2016 appare come un reboot, nel quale vengono reinventate le origini di Godzilla e della storia giapponese più in generale. Critica a parte, è diventato il film di Godzilla con il maggiore incasso giapponese di tutto il franchise.

Procedendo oltre abbiamo Watang! Nel favoloso impero dei mostri (conosciuto anche come Godzilla vs The Thing), nel quale Mothra, dea falena venerata da una popolazione indigena, spedisce accidentalmente un uovo sulle coste giapponesi. È l'ultimo film in cui Godzilla riveste i panni dell'antagonista.

A conquistare la seconda posizione è Godzilla del 1954, diretto da Ishirō Honda e capostipite dell'intera saga; inoltre, ha il merito di aver introdotto il prolifico genere Kaijū Eiga (letteralmente, "cinema dei mostri"). Tutto ha inizio con delle navi pescherecce che esplodono senza motivo... a cui segue un immenso, terrificante pericolo nei confronti del quale ogni soluzione sembra vana. Nel cast, ricordiamo Haruo Nakajima, Katsumi Tezuka, Akira Takarada e Takashi Shimura.

Infine, a dominare la classifica troviamo il sensazionale Gojira VS Destoroyah. Il ventunesimo capitolo della serie, purtroppo, è ancora inedito in Italia, forse perché avrebbe dovuto rappresentare la conclusione del franchise stesso – con tutte le complicazioni produttive che ne sarebbero derivate. Il sensazionale cast, la trama ingegnosa e il numero di mostri pressoché infinito (basti pensare ai crostacei nelle fogne di Tokyo) rendono Gojira VS Destoroyah il miglior film di Godzilla che sia mai stato creato.

E voi cosa ne pensate? La classifica è giusta, oppure andrebbe riformulata? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, ecco cosa vedremo in Godzilla x Kong.