Godzila vs Kong, la battaglia per la supremazia sulla cover di Total Film

Manca ormai un mese esatto all'uscita dell'attesissimo Godzilla vs Kong al cinema (dove possibile) e su HBO Max, e in piena campagna promozionale è adesso Total Film a dedicare la copertina del nuovo numero del magazine al crossover del MonsterVerse diretto da Adam Wingard, per la precisione ai suoi due giganteschi protagonisti.

Stiamo ovviamente parlando dei kaiju o titani titolari del film, il Predatore Alpha e il Re dei Primati, che proprio in copertina di Total Film sono pronti a darsele di santa ragione, dando inizio a una battaglia per la supremazia che già si preannuncia epica, che a quanto pare durerà anche 18 minuti, quindi un susseguirsi di gigantesche scazzottate.



Nel film, lo ricordiamo, il mondo d'azione è ormai dominato dai Titani, esseri giganteschi risvegliatisi dal loro sonno millenario con cui l'umanità deve per forza di cose imparare a convivere, guidata dalla mano ferma della Monarch. Fazioni rivali e para-militari hanno comunque intenzione di governare i Titani per spazzare via la vita dalla Terra, mentre a Skull Island delle forti scosse sismiche attirano l'attenzione di Godzilla, suscitando anche panico in Kong.

Godzilla vs Kong vede nel cast Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Lance Reddick, per un'uscita prevista nelle sala e su HBO Max il 31 marzo 2021.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Godzilla vs Kong, per scoprire tutti i dettagli nascosti nel primo footage ufficiale del crossover.