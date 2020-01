Godmothered: Jillian Bell e Isla Fisher nel cast del film Disney sulla fata madrina

Uno dei progetti più intriganti annunciati per Disney+ c'è sicuramente Godmothered, commedia scritta da Kari Granlund e Melissa Stack, che avrà due protagoniste femminili d'eccezione, come confermato in queste ore da The Hollywood Reporter. Secondo quanto riporta il magazine online, nel cast ci saranno Jillian Bell e Isla Fisher.

Godmothered racconta la storia di una fata madrina giovane ma non qualificata, determinata a dimostrare di essere in grado di fare di più. Si mette alla ricerca di una ragazza che ha un disperato bisogno d'aiuto e il cui grido è stato signora ignorato. Scoprirà che si tratta di una madre single che ha bisogno di grande magia nella propria vita.

Secondo The Hollywood Reporter, Jillian Bell ha firmato un accordo per interpretare la fata madrina mentre Isla Fisher sarà la donna bisognosa d'aiuto.



Entrambe le attrici hanno sinora dimostrato di avere un repertorio comico molto ampio, nonostante siano state impegnate egregiamente anche in ruoli drammatici. Le premesse sembrano interessanti, con un mix tra realtà e fantasia molto stimolante.

Godmothered sembra possa mostrare 'il mondo gotico, mistico e magico delle fate madrine in un universo parallelo'.

Un film d'azione live action che potrebbe significare un bel cambiamento rispetto ai classici adattamenti dai film animati Disney.

Per il momento non esiste ancora una data ufficiale d'uscita. Jillian Bell sarà nel cast di Bill & Ted 3 mentre Isla Fisher ha recitato in Visions, uscito nel 2018.