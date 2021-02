Godizlla vs Kong, il film eviterà gli errore di Batman v Superman: ecco come

Nel corso di una chiacchierata con Collider, Adam Wingard ha cercato in qualche modo di rifuggire dal paragonare il suo imminente film, Godzilla vs. Kong, da un altro che presentava uno scontro epocale dalla simile taratura, ovvero il Batman v Superman di Zack Snyder. Tuttavia, Wingard ha cercato di non ripetere alcuni errori di quel film.

Il regista ha infatti cercato di evitare nel suo film quello che secondo lui era un errore evidente della pellicola di Snyder: "Per usarlo come esempio ed è solamente la mia opinione in merito, Batman v Superman ha un problema, e il mio problema con quel film è che in realtà mostra un nuovo Batman. E' Ben Affleck che è Batman ed arrivò quando fino a quel momento Christian Bale era stato il Batman definitivo, quindi mi è sembrato un po' come dire ok, adesso facciamo Batman contro Superman ma resettiamo anche Batman. Quindi era un universo differente, e lo era, quindi è un Batman diverso. Questa è la versione definitiva di quei personaggi. C'era qualcosa di strano al riguardo, quindi realizzando Godzilla vs Kong non volevo quel tipo di sensazione".

Il regista ha poi parlato del non aver cambiato di proporzioni Godzilla per farlo apparire più o meno simile a quelle di Kong: "Mi piace il modo in cui Dougherty [regista di Godzilla: King of the Monsters] ha aggiornato queste figure avendo presente gli originali. Ma io volevo utilizzare il Godizlla che avevamo già visto nei film precedenti e volevo anche il Kong visto in Skull Island, quindi doveva sembrare come se andassero a caccia l'uno dell'altro, quindi sì mi sarebbe piaciuto ridurre un po' la testa e cambiare quest'altra cosa ma alla fine dicevo: questo è il Godzilla che abbiamo, quello leggendario, quindi vediamo come reagisce a King Kong. Non cambiamoli e facciamo qualcosa di diverso".

Questa settimana è atteso un nuovo trailer di Godzilla vs Kong, intanto potete visualizzare l'ultimo poster ufficiale del film.