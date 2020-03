Godetevi il trailer della magnifica versione restaurata de Le notti di Cabiria di Fellini

L'anno dopo aver vinto l'Oscar al Miglior Film Straniero nel 1956 per La Strada, il grande Federico Fellini tornò a vincere una seconda volta con il meraviglioso Le Notti di Cabiria, che vedeva protagonista la moglie e musa Giulietta MasinaLo Sceicco Bianco.

Un film costellato di star e considerato ancora oggi uno dei massimi capolavori del regista italiano, uno dei più grandi artisti che il nostro paese abbia mai partorito. E ora, a distanza di decenni, il Film Forum di New York City sta per distribuire il film in alcune sale selezionate per due settimane, rinfrescando la pellicola con un miracoloso restauro in 4K, che in inglese vanta anche una nuova traduzione e una totale revisione dei sottotioli.



La versione restaurata è curata dal TF1 Studio in collaborazione con Studiocanal e con il supporto del CNC. Il film è stato restaurato - ovviamente - nel laboratorio Ritrovata di Bologna. De Le Notti di Cabiria in 4K è stato pubblicato in rete anche un bellissimo trailer ufficiale che vi proponiamo in calce, con la speranza che possa uscire molto preso in home video in questa magnifica versione.



Quanto amate Le notti di Cabiria? È il vostro film preferito di Federico Fellini? Fatecelo sapere nei commenti. Per ulteriori aggiornamenti, vi lasciamo alla masterclass di Martin Scorsese sul Neorealismo.