Goden Globes: sarà Seth Meyers a condurre la 75ª edizione della cerimonia

, celebre conduttore del, presenterà la 75ª edizione della cerimonia di premiazione dei

Ex-autore del Saturday Night Live (dal 2001 al 2014), dal momento del suo approdo al Late Night il suo lato politico si è fatto con gli anni più intenso, tanto da avere una piccola rubrica nel suo show, intitolata A Closer Look, in cui polemizza spesso su Donald Trump e, recentemente, sui comportamenti a Hollywood. di sicuro Hollywood Foreign Press Association avrà voluto puntare su una lingua pungente come quella di Meyers in modo da ricreare l’atmosfera instaurata anni fa dal sarcasmo di Ricky Gervais.

Meyers succederà quindi a Jimmy Fallon, conduttore della 74ª edizione, e in precedenza aveva condotto la 66³ edizione degli Emmy Awards (nel 2014). Le nomination ai prossimi premi Golden Globe saranno annunciate l’11 dicembre 2017, con la cerimonia di consegna fissata per il 7 gennaio 2018.