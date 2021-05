Il mio Godard: cosa ne pensa il vero Jean-Luc Godard? Diciamo che non l'ha presa bene

Stasera Rai Movie a partire dalle 21:10 andrà in onda Il mio Godard, biopic di Michel Hazanavicius incentrato sulla figura del leggendario regista francese Jean-Luc Godard.

Il film, incentrato principalmente sulla storia sentimentale e professionale tra l'autore di Fino all'ultimo respiro e l'attrice Anne Wiazemsky, è basato sulla biografia di quest'ultima, edita col titolo di 'Un an après'. Venne presentato in 'casa', al Festival di Cannes, durante l'edizione del 2017, ma oltre a non convincere pienamente la stampa si beccò pure le critiche dello stesso Godard. L'esponente della Nouvelle Vague infatti definì il film "un'idea stupida, molto stupida", ma furbescamente Michael Hazanavicius ne approfittò e, con grande ironia, utilizzò le parole dell'autore come 'quote' da inserire in uno dei poster promozionali della sua opera. Potete trovare il poster in calce all'articolo.

Nel corso della sua lunghissima e leggendaria carriera, che potrebbe essere giunta al termine, Jean-Luc Godard ha contribuito a rinnovare il cinema realizzando alcune delle opere più significative del Novecento e degli anni 2000: autore estremamente prolifico ed eternamente sperimentale, vinse il Leone d'oro al Festival di Venezia nel 1984, l'Oscar onorario nel 2011 e una Palma d'Oro Speciale al Festival di Cannes nel 2014.



I suoi film, insieme a quelli degli altri artisti francesi suoi contemporanei, hanno contribuito ad esportare il concetto di autore cinematografico negli Stati Uniti dando il là alla New Hollywood dei Coppola e degli Scorsese. E' uno dei registi preferiti di Quentin Tarantino, che ha intitolato la sua casa di produzione "A Band Apart" in onore di uno dei film godardiani per eccellenza, Bande à part.