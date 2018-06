God of War: il creatore della serie tv di Daredevil vuole realizzare un film R-Rated

Steven DeKnight, creatore di Marvel's Daredevil, Spartacus e regista del sequel del film di Guillermo Del Toro Pacific Rim - La Rivolta, ha dichiarato di aver incontrato la Sony riguardo ad un possibile adattamento cinematografico del celebre videogioco God of War.

Durante una recente intervista con ComicBook.com, DeKnight ha dichiarato: "Mi sono incontrato con i dirigenti della Sony e insieme a loro abbiamo discusso della possibilità di portare God of War sul grande schermo. La mia idea, la prima cosa che ho detto loro riguardo l'argomento, è stata che ci si dovrebbe approcciare all'opera non come se fosse un videogame, ma come se fosse un libro. Per me l'unico modo di portare God of War al cinema è adattarlo come se si trattasse di un romanzo, come Spielberg ha fatto con il libro di Peter Benchley ai tempi de Lo Squalo. Il film è molto diverso, ma sono entrambi fantastici."

Il regista ha proseguito. "In queste situazioni bisogna essere in grado di prendere le cose migliori del materiale di partenza e riuscire a farle funzionare sul grande schermo. Credo che la ragione principale per cui quasi tutti i film tratti da videogame non riescano ad ingranare al cinema sia perché è estremamente difficile riuscire a tradurre l'esperienza di un videogioco all'interno di un film. Sono due cose diverse, è impossibile. L'unica cosa da fare è prendere quegli stessi personaggi, le loro stesse emozioni, quelle esatte situazioni che affrontano nella storia narrata dal videogioco e usarle in un film che sia originale e diverso. Ciò significa ovviamente che per farlo devi cambiare le cose, e qui le cose si fanno rischiose, perché se cambi troppi elementi allora allontanerai i fan di quel determinato videogioco, che si ritroveranno di fronte a qualcosa di diverso da ciò che si aspettavano di trovare nel film del loro videogioco preferito. Ma, per quanto difficile, credo che sia l'unico modo per farlo."

Recentemente Jason Momoa aveva palesato la sua volontà di interpretare Kratos nell'adattamento del videogioco, ma ancora il progetto non ha avuto luce verde.

Nel frattempo potete sempre godervi il nuovo, straordinario capitolo della saga videoludica di God of War, da qualche mese disponibile su Playstation 4.