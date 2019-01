God Is Good, John Boyega alla produzione di un crime-thriller sudafricano

È Deadline a riportare in esclusiva la notizia che il lanciatissimo John Boyega (Star Wars: The Last Jedi, Pacific Rim: La rivolta) produrrà l'interessante crime-thriller sudafricano conosciuto come God Is Good, descritto dalla stessa produzione come un mix tra "City of God e Prisoners".

La star di Star Wars lancerà inoltre in contemporanea una sua etichetta discografica, la UpperRoom Records, così da poter supervisionare tramite il suo studio la colonna sonora del film. God Is Good è prodotto tra gli altri dalla nenoata etichetta produttiva Bandit Country, guidata da Josephine Rose, ex-produttore internazionale della Sony.



Ambientato nei Cape Flats di Città del Capo, il film - in lingua inglese - seguirà un gangster ripulitosi e divenuto pastore e un detective che incrociano le loro strada dopo un atto di brutale violenza e li mette entrambi in rotta di collisione con un carismatico tenente di una conosciuta gang. Le discussioni sul casting sono ancora in corso, ma le riprese sono comunque previste per la prossima primavera.



God is Good è scritto e diretto dall'esordiente regista sudafricano Willem Grobler, famoso soprattutto in patria per alcuni suoi cortometraggi di successo. Boyega ha rivelato: "Sono orgoglioso di poter lavorare a una storia così potente e importante che esplorare - tre le altre - anche la tematica del rapporto padre e figlio e della mascolinità tossica".