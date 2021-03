God is a Bullet: Jamie Foxx, Nikolaj Coster-Waldau, January Jones nel film di Cassavetes

Jamie Foxx, Nikolaj Coster-Waldau e January Jones sono alcuni tra gli attori che hanno risposto all'appello di Nick Cassavetes per il film God is a Bullet. Scopriamo insieme il resto del cast.

L'attore di Django Unchained Jamie Foxx, la star di Game of Thrones Nikolaj Coster-Waldau, l'attrice di Mad Men January Jones, Maika Monroe (It Follows) e Andrew Dice Clay (Entourage) sono entrati nel cast di God is a Bullet, il nuovo film scritto e diretto da Nick Cassavetes (Le Pagine della Nostra Vita, Alpha Dog).

Basato sull'omonimo romanzo di Boston Teran, il film seguirà le vicende del "Vice Detective Bob Hightower (Coster-Waldau), che di ritorno a casa un giorno troverà la moglie assassinata e la figlia rapita da una setta satanica. Frustrato dal corso delle indagini ufficiali, Bob lascerà le forze dell'ordine, si riempirà di tatuaggi, e si infiltrerà nella setta per arrivare al loro leader. Il tutto con l'aiuto dell'unica donna che è riuscita a scappare alle loro grinfie, Case Hardin (Monroe)".

Secondo quanto riportato da Deadline, Foxx dovrebbe interpretare un ruolo secondario, ma di grande importanza: quello de "Il traghettatore".

"Sono entusiasta di dare avvio alla produzione di God Is A Bullet i con il mio amico produttore e finanziatore Michael Mendelsohn" ha dichiarato Nick Cassavetes "È un'opera magnifica, ultra-dark, molto colto e davvero terrificante. È ispirato a dei fatti realmente accaduti, e abbiamo a disposizione il più incredibile dei cast".

La pre-produzione di God is a Bullet è già iniziata in quel sdi Mexico City, e a fine maggio partiranno anche le riprese.