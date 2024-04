Il gobbo di Notre Dame, che fine ha fatto il remake live-action? Le ultime novità

Il gobbo di Notre Dame era nella lista dei Classici animati che Disney aveva intenzione di riportare sullo schermo in versione live action. Ma dopo l'annuncio della produzione del film, le notizie si sono sempre più diradate fino a scomparire del tutto. Roy Conli, produttore della versione animata, è tornato a parlarne.

Alla presentazione del documentario Disney, Tiger, Conli ha confessato di non essere a conoscenza di novità sull'argomento:"Anch'io ho sentito voci in merito. Non ho informazioni concrete a riguardo. Ma penso che sia interessante, mi piacerebbe molto. Penso che potrebbe essere stupendo. Credo che quella sia la colonna sonora più bella di Alan Menken, adoro davvero quella colonna sonora". Lo stesso Alan Menken aveva parlato del live action di Il gobbo di Notre Dame lo scorso anno.



Secondo Roy Conlin, anche Il pianeta del tesoro potrebbe essere un ottimo candidato per una versione live action ma notizie su Il gobbo di Notre Dame pare che non vi siano al momento novità. Uscito nel 1996, Il gobbo di Notre Dame è un musical animato drammatico che racconta la storia del giovane deforme e dal cuore gentile Quasimodo, costretto a vivere nella cattedrale di Notre Dame come campanaro ma desideroso di vedere il mondo. Il film, distribuito nel pieno dell'epoca rinascimentale Disney, ha incassato circa 325 milioni di dollari al box-office internazionale, ricevendo recensioni positive. Nel 2002 venne realizzato un sequel direttamente per il mercato home video.

Nel 2019 venne annunciato un remake live action di Il gobbo di Notre Dame con il titolo provvisorio Gobbo, e David Henry Hwang alla sceneggiatura. Josh Gad, tra i produttori del film, era indicato come papabile al ruolo di Quasimodo. All'epoca era stato confermato che il film si sarebbe basato sul film animato Disney e sul romanzo originale di Victor Hugo del 1831.

