Il gobbo di Notre Dame, il live action si farà? Risponde Alan Menken

Disney prosegue la creazione di live action basati sui propri Classici animati e dopo l'imminente arrivo de La sirenetta nelle sale, il prossimo dovrebbe essere Hercules. Tuttavia, qualche anno fa venne annunciato Il gobbo di Notre Dame. Un'ipotesi che sembra caduta nel dimenticatoio. Ne ha parlato il compositore Alan Menken.

Comicbook ha chiesto lumi al compositore che ha risposto in maniera piuttosto eloquente:"Non ne ho idea. È difficile, perché il film Il gobbo, la storia del gobbo, implica molti problemi reali, questioni importanti che dovrebbero essere discussi. E ci dev'essere un accordo su come affrontare questi problemi. Facciamo un gobbo senza Fiamme dall'inferno? Non credo... Quindi si trova in un limbo in questo momento, ma il film Hercules pare che sia in lavorazione e ho avuto qualche sentore di quello che sta succedendo da qualcuno ma sono stato maggiormente coinvolto con lo spettacolo di Hercules a Broadway che sta arrivando ed è davvero entusiasmante". Nel 2019 si parlò di un progetto live action su Il gobbo di Notre Dame.

Il Classico animato Il gobbo di Notre Dame uscì nelle sale nel 1996, basato sul romanzo di Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Dopo la morte accidentale di una gitana, il malvagio giudice Claude Frollo affida il piccolo deforme bambino della donna all'arcidiacono di Notre-Dame. Quasimodo cresce nascosto nella cattedrale e diventato ragazzo si innamora della gitana Esmeralda, che nel frattempo è osteggiata da Frollo e conosce il capo delle guardie, Febo. Nel cast vocale originale ci sono Tom Hulce, Demi Moore, Tony Jay e Kevin Kline, mentre in quella italiana Massimo Ranieri, Mietta ed Eros Pagni.



Nel 2021 Josh Gad aveva confermato Il gobbo di Notre Dame ma da quel momento non sono stati annunciati aggiornamenti.