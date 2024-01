Glynis John è morta a 100 anni: era l'indimenticabile signora Banks di Mary Poppins

È morta Glynis John, iconica nel ruolo della signora Banks in Mary Poppins: John, che era giunta alla veneranda età di 100 anni, si è spenta per cause naturali in una casa di cura in Florida come confermato dal suo manager Mitch Clem.

Così la ricorda Clem in una nota: "Oggi è una giornata cupa per Hollywood. Non solo piangiamo la scomparsa del nostra cara Glynis, ma piangiamo la fine dell’età d’oro di Hollywood". Glynis John ha debuttato in teatro ancora molto giovane per poi avvicinarsi al mondo del cinema nel 1938 con La cavalcata delle follie. L'esordio a Broadway avvenne nel 1952 e negli anni successivi Glynis John si distinse tra Hollywood e il teatro senza trascurare anche il cinema inglese dove recitò in Estasi d'amore: il suo ruolo come Kay Trevor le aprì le porte al successo e nel 1960 ottenne una candidatura all'Oscar come migliore attrice non protagonista per I nomadi di Fred Zinnemann.

Poi arrivò Mary Poppins nel 1964 e l'attrice nel ruolo di Winifred Banks conquistò il pubblico con "Sister Suffragette" che ad oggi rappresenta la sua interpretazione più celebre. Tra i migliori musical di Hollywood, Marry Poppins ha trionfato agli Oscar. Ma Broadway rimase sempre il grande amore di Glynis John che, dopo dieci anni di assenza post il successo del film Disney, tornò sul palco con il musical A Little Night Music di Stephen Sondheim che le valse il Tony Award alla miglior attrice protagonista in un musical. Nel 1999, l'attrice si ritirò ufficialmente dal mondo della spettacolo.

Glynis John sarà per sempre l'indimenticabile signora Banks: il fascino di Mary Poppins non ha mai perso smalto da generazione in generazione. La sua eredità è continuata anche con un sequel Il Ritorno di Mary Poppins che ha segnato un record nel cinema, segno della popolarità duratura del classico Disney.