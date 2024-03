Gloria! è il film di cui stanno parlando tutti, scoprite il trailer e la data d'uscita

In occasione della presentazione al Bifest di Bari, è stato pubblicato in queste ore il trailer di Gloria!, film d'esordio di Margherita Vicario che ha debuttato in concorso ufficiale al 74. Festival Internazionale del Cinema di Berlino e che arriverà al cinema dall'11 aprile con 01 Distribution.

Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700 (che per fortuna non è quello horror di Immaculate con Sydney Sweeney), Gloria! racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. In una parola: pop!

GLORIA! è una produzione tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con tellfilm (Svizzera), con il contributo del Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto dell'Ufficio Federale della Cultura Svizzero (UFC), e quello della Regione Friuli Venezia Giulia FVG Film Commission e della Ticino Film Commission.

Nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio (Elio e le storie tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea e Jasmin Mattei. Firmano la sceneggiatura Anita Rivaroli e Margherita Vicario mentre le musiche del film sono composte dalla stessa Vicario con il produttore musicale Dade.

