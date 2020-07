Globi d'Oro: premi a Favolacce e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Sono stati assegnati poco fa i Globi d'Oro, premi cinematografici assegnati dall'Associazione della stampa estera accreditata in Italia. Tra i titoli che hanno ottenuto maggior successo ci sono alcune delle opere italiane maggiormente popolari negli ultimi mesi, fra cui Favolacce dei fratelli D'Innocenzo e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti.

Il premio al miglior film dell'anno è stato assegnato a Volevo nascondermi, pellicola che Giorgio Diritti ha dedicato al pittore Antonio Ligabue, con protagonista Elio Germano. Favolacce, dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo, ha conquistato il premio alla miglior sceneggiatura e il premio alla miglior regia. Per quanto concerne le serie tv a trionfare è The New Pope di Paolo Sorrentino.



Tra gli attori riconoscimenti a Pierfrancesco Favino come miglior attore per Hammamet e Valeria Bruni Tedeschi come miglior attrice per Aspromonte, la terra degli ultimi. Il premio alla carriera è stato assegnato a Sandra Milo.

Di seguito tutti i vincitori dell'edizione 2020 dei Globi d'Oro:

Miglior film: Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Miglior attore: Pierfrancesco Favino - Hammamet

Miglior attrice: Valeria Bruni Tedeschi - Aspromonte

Miglior regia: Damiano e Fabio D'Innocenzo - Favolacce

Miglior sceneggiatura: Damiano e Fabio D'Innocenzo - Favolacce

Miglior commedia: Tolo Tolo

Miglior fotografia: Matteo Cocco - Volevo nascondermi

Miglior serie tv: The New Pope

Miglior opera prima: Picciridda di Paolo Licata

Miglior cortometraggio: L'amore oltre il tempo

Miglior documentario: Vulnerabile bellezza

Miglior colonna sonora: Pericle odierna - Picciridda

Premio alla carriera: Sandra Milo

Globo come Giovane promessa: Virginia Apicella - Nevia

Gran Premio della Stampa Estera: Carlo Poggioli

Favolacce è stato inserito nel pacchetto di Sky Cinema ed ora è possibile vedere il secondo film dei D'Innocenzo anche grazie alla piattaforma satellitare. Le scorse settimane sono stati assegnati anche i David di Donatello 2020.