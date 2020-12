A Glitch in the Matrix, il trailer del doc che mette in dubbio la realtà che ci circonda

Magnolia Pictures ha acquisito A Glitch in the Matrix, il nuovissimo documentario di Rodney Ascher, autore dell'acclamato documentario che ha sviscerato i segreti di Shining di Stanley Kubrick. Il nuovo film, che sarà presentato in anteprima al prossimo Sundance Film Festival, approfondisce un'idea e una tematica molto interessante.

Ecco la sinossi ufficiale del film:"E se vivessimo in una simulazione e il mondo come lo conosciamo non fosse reale? Per affrontare quest'idea sconvolgente l'acclamato regista Rodney Ascher, utilizza un celebre discorso di Philip K. Dick per immergersi nella tana del coniglio della scienza, della filosofia e della teoria del complotto. Non lasciando nulla d'intentato nell'esplorazione dell'indimostrabile, il film utilizza pietre di paragone culturali contemporanee come Matrix, interviste a persone reali avvolte in avatar digitali e una vasta gamma di voci, esperte e amatoriali. Se la teoria della simulazione non è fantascienza ma realtà e la vita è un videogioco giocato da un'entità inconoscibile, allora chi siamo veramente? A Glitch in the Matrix cerca di scoprirlo". In calce alla news trovate il primo trailer.



Il film sarà disponibile ovunque dal prossimo 5 febbraio. Rodney Ascher è uno dei documentaristi più noti negli Stati Uniti d'America, anche grazie alla realizzazione del film Room 237, uscito nelle sale nel 2012.

I suoi credit includono anche titoli quali The Nightmare e The S From Hell.



