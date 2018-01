Gli Ultimi Jedi: Rian Johnson aveva in mente il film già prima dell'uscita di Episodio VII

Non capita spesso per gli addetti ai lavori del reparto tecnico e artistico di ricevere una chiamata al telefono da parte di una delle case di produzione cinematografiche più ambite ad Hollywood. È il caso del registache nel 2014 ha accolto la richiesta della Lucasfilm di dirigere il secondo capitolo della nuova trilogia di

Cosa, tuttavia, avrà convinto Kathleen Kennedy e la sua squadra a far salire a bordo di un franchise così importante un film-maker che all’attivo non aveva ancora realizzato il film che gli avrebbe cambiato la vita? Ne parla lo stesso Johnson durante un’intervista con /Film:

“Quando ho ottenuto il lavoro, in particolare quando la notizia è spopolata sul web e tutti hanno cominciato a parlarne, è stato davvero spaventoso, in quel momento ho compreso ciò che stavo per fare veramente. Poi mi sono fermato per scrivere lo script ed è stata la cosa più divertente che abbia mai scritto. Questo è dovuto forse al fatto che avessi carta bianca, pur avendo già un punto di partenza (Il Risveglio della Forza, ndr). Dopo che Kathy mi ha chiesto se fossi interessato all’offerta ci siamo intrattenuti in una serie di conversazioni e in sostanza il mio quadro ritraeva il primo film come il momento introduttivo ed il secondo come la fase di allenamento. Quando parlo di allenamento intendo prendere ciascuno di questi personaggi per testare la loro reale tempra. Le ho detto quindi che questo sarebbe stato il mio approccio alla pellicola, un metodo incentrato sui personaggi, attraverso il quale siamo partiti studiando per ognuno di essi lo step più arduo per ciascuno di loro”.

Al termine dell’Episodio IX, nuovamente diretto e scritto da J.J. Abrams, Rian Johnson potrà dare vita alla prossima trilogia di Star Wars con ambientazioni e personaggi del tutto inediti per la saga fantascientifica. La regia e la sceneggiatura del primo lungometraggio è stata infatti affidata al film-maker di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, con cui la Lucasfilm prosegue fiduciosamente questo rapporto di lavoro negli anni a venire.