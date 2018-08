Gli Ultimi Jedi: Kelly Marie Tran parla per la prima volta dopo gli insulti dei fan

Dopo aver cancellato i suoi account da tutti i social media a causa dei numerosi insulti razzisti ricevuti dai "fan" di Star Wars, la star Kelly Marie Tran ha parlato per la prima volta della faccenda in un commovente saggio pubblicato sulle pagine del New York Times.

L'attrice, la prima donna non caucasica a recitare in Star Wars, ha parlato per la prima volta delle molestie online che l'hanno tormentata fin dall'uscita de Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson.

Nel lungo saggio apparso sul Times, la Tran ha descritto con classe ed eleganza i terribili effetti generati dall'odio che il fandom tossico della saga le ha riversato addosso, odio che l'ha portata a sentirsi inadeguata come attrice e indesiderata sia come donna che come persona di diversa etnia.

"Le loro parole sembravano confermare ciò che ho pensato per tutta la vita, cioè che come donna e come persona di colore sarei appartenuta per sempre ai margini della società, una persona degna solo di essere il personaggio minore delle loro vite e la brave comparsa nelle storie" ha scritto l'attrice. "Le loro parole hanno rafforzato quella voce che avevo nella testa, che mi diceva che non appartenevo a questo mondo, che non ero abbastanza brava, che non potevo avere ciò che avevano loro perché semplicemente non ero come loro".

La Tran ha continuato: "Voglio vivere in un mondo in cui i bambini di colore non passano tutta la loro adolescenza desiderando di essere bianchi. Voglio vivere in un mondo in cui le donne non sono giudicate in base al loro aspetto o alle loro azioni. Voglio vivere in un mondo in cui persone di tutte le razze, religioni, classi socioeconomiche, orientamenti sessuali, identità di genere e abilità sono viste semplicemente per ciò che sono da sempre: esseri umani."

Potete leggere la dichiarazione completa della Tran sul The New York Times, seguendo il link in basso.