Gli Ultimi Jedi, John Boyega rivela la sua più grande paura su questo film

L'attore di, ha rivelato quale fosse il timore più grande che aveva riguardo il girare Episodio VIII, Star Wars: Gli Ultimi Jedi , che vedremo al cinema dal 13 dicembre.

Lui era impaurito dal fatto che, in questo secondo capitolo della nuova trilogia, il suo personaggio non fosse esplorato bene in modo da farlo "incastrare" dentro la storia. Lo ha rivelato in un'intervista con SciFiNow Magazine:

"Nel primo film dovevo trovare il feeling con il personaggio. Nel secondo progetto invece, ho cercato di dargli profondità, di tirarne fuori il meglio che potevo. Ma non lo si può fare se non si conosce bene chi si interpreta. E io avevo paura che non riuscissimo a trovare il posto di Finn, a capire quale fosse la sua appartenenza... E' importante perché quello che farà in questo film sarà davvero cercare di capire quale sia il suo posto, a cosa appartiene. Ha bisogno di trovare la sua identità, è importante per lui."

Riguardo come ritroveremo l'ex Stormtrooper passato alla Resistenza, l'attore ha detto:

"Finn adesso è una specie di terrorista spaziale. Lo vedono come un furfante. E questo causa molte tensioni. Insomma, non può più andarsene in giro per lo spazio come era abituato a fare."

E per ciò che riguarda il suo incontro con Captain Phasma:

"Lui e il suo ex capo si incontreranno di nuovo perché lui, sfortunatamente, deve tornare al lavoro in questo film. E non sarà esattamente la miglior reunion del mondo, ecco."

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in Italia il 13 dicembre.