Gli sceneggiatori parlano a ruota libera della nuova versione PG-13 di Deadpool 2

Come ormai saprete da diverso tempo, per questo Natale la Twentieth Century Fox proporrà una nuova versione di Deadpool 2, sequel dell'acclamato cinecomic del 2015 uscito nei cinema lo scorso maggio. Questa nuova versione del film sarà distribuita con il rating PG-13.

In una nuova intervista, gli sceneggiatori di Deadpool 2, Rhett Reese & Paul Wernick, hanno parlato di questo The Deadpool Before Christmas: "c'era questa parte della popolazione mondiale che ha ricevuto una specie di disservizio non potendo vedere Deadpool sul grande schermo, e abbiamo tentato di fare qualcosa per i genitori e i loro figli che non erano grandi abbastanza per vedere le due pellicole. Ma anche i genitori che si sono arrabbiati perché Deadpool avesse quel rating, e che i loro figli non potessero vederlo. Quindi abbiamo cercato di aiutare quella fetta demografica, in particolare".

La pellicola dovrebbe uscire questo 21 dicembre in USA (non è chiaro se e quando arriverà anche nel nostro paese), e gli sceneggiatori promettono tante nuove sequenze con protagonista Deadpool: "Abbiamo girato delle nuove scene. E di recente. Dopo Deadpool 2 ci siamo seduti e ci siamo detti 'facciamo un film PG-13', 'parliamo di Deadpool'. Abbiamo proposto delle idee ed è Ryan Reynolds che è andato allo studio. La Fox ci ha detto 'facciamolo, accendete le telecamere'. Due mesi fa ci trovavamo negli studi di posa a giare ancora. Ryan era in costume e tutta la gang era di nuovo insieme, con David Leitch alla regia, divertendoci un mondo. E' venuto fuori bene, siamo molto eccitati". "Non è solo per i bambini, ma anche per le persone che adorano Deadpool" continuano i due "E' divertente e creativo ed è una cosa che soltanto Deadpool potrebbe fare. Sarà divertente non solo per un nuovo pubblico, ma anche per lo stesso pubblico che ha già visto ed amato i primi due film".