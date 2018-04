Gli sceneggiatori parlano di Avengers: Infinity War e del futuro di Bucky al cinema

Avengers: Infinity War debutterà questo mercoledì al cinema, ed ora a parlarne sono gli sceneggiatori della pellicola, Christopher Markus & Stephen McFeely, in una nuova intervista con ScreenRant.

Christopher Markus & Stephen McFeely hanno confermato che la loro volontà è sempre stata quella di rendere Avengers: Infinity War "il film di Thanos" e non una pellicola sui nostri supereroi con il solito villain di contorno. Una totale volontà nel far sì che questo sia il film di Thanos che, ad un certo punto, gli sceneggiatori hanno chiamato Infinity War in maniera particolarissima: "Spesso ci siamo riferiti a questa pellicola come ad un biopic su Thanos. E crediamo che lo sia, in un certo senso".

I due hanno anche difeso il loro apporto umoristico ad una vicenda che, altrimenti, sarebbe troppo cupa e drammatica: "Se ricordate in Civil War, i personaggi che rubarono la scena nel combattimento all'aeroporto erano Spider-Man ed Ant-Man. Diciamo che all'inizio della pellicola c'è molto più umorismo perché i personaggi non hanno capito bene il livello di minaccia che stanno per affrontare. Più la pellicola va avanti, più la posta in gioco diventa chiara... più diventa intenso e meno divertente.".

E riguardo il futuro del personaggio di Bucky Barnes? I due hanno la loro personale idea su di lui e, al contrario di molti fan, non vorrebbero vederlo prendere i panni di Captain America in futuro: "Da fan del personaggio il Soldato d'Inverno è bello cosi com'è, perché sprecarlo mettendogli il costume di Captain America?".