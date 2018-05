Gli sceneggiatori di Infinity War su Occhio di falco, eroi Netflix, Star-Lord e altro

Christopher Markus & Stephen McFeely, autori di Avengers: Infinity War, sono tornati a parlare della pellicola in una nuova intervista, toccando svariati punti e rispondendo a numerose domande dei fan.

ATTENZIONE! SPOILER!

In primis il duo ha parlato delle numerose morti dei vari supereroi in Avengers: Infinity War ed hanno svelato: "Inizialmente non c'erano cosi tanti morti. Molti di questi erano presenti nella seconda parte ma ci siamo resi conto che non c'era spazio sufficiente per loro e cosi... sono scomparsi. Avevamo cosi tanti personaggi in Infinity War, e sapevamo da subito che si trattavano di due film. Alcuni personaggi sono esplorati maggiormente nel prossimo. Abbiamo fatto alcune scelte in base anche a chi ci avrebbe lasciato alla fine del primo film. E alcuni di questi avranno un ruolo più ampio e molto più screentime nel secondo - pensiamo, ad esempio, a Cap e Natasha.".

I due hanno anche parlato di Star-Lord che, post-pellicola, è stato 'accusato' dai fan per essere il responsabile di quel che è accaduto: "Adoriamo tutto questo! Le persone che dicono che è colpa di Star-Lord! Ma è colpa anche di Dr. Strange o di Thor! Ognuno ha le proprie colpe. Ad esempio, se Civil War non fosse mai accaduta, Tony e Steve sarebbero stati insieme e gli Avengers tutti completamente uniti. C'è da dire che Thanos, anche senza Gemme dell'Infinito, se ne è andato di pianeta in pianeta a massacrare le popolazioni. E' potentissimo senza il Guanto. Penso sarebbero rimasti tutti delusi, una volta sfilato il Guanto... sarebbero stati battuti, comunque, da lui".

E i personaggi delle serie Netflix? "Ne abbiamo parlato spesso" hanno confermato Markus & McFeely "Non sappiamo se c'è o meno questa rivalità tra la divisione cinema e tv, ma noi, soprattutto trattandosi di un film del genere, ce lo siamo domandati 'dovremmo metterci anche Luke Cage? Perché siamo a New York...'. Ma sarebbero stati ridotti a dei camei, capite. E poi volevamo onorare questi film della Marvel, inserire gli altri ci avrebbe costretto a chiedere al pubblico di informarsi anche sulle serie tv che potrebbero come non potrebbero aver visto. Questo è chiedere troppo. E comunque, sarebbero stati veramente dei camei, le persone sarebbero rimaste deluse. 'Oh, è tutto quel che fa Luke Cage?'.".

Infine la domanda delle domande: Occhio di falco è mai stato incluso nel film? "No" rispondono "Lo abbiamo già detto: alcuni personaggi hanno delle storyline straordinarie nel prossimo capitolo. Lui è uno di questi".