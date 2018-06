Gli sceneggiatori di Captain America: Civil War svelano la genesi e le prime idee sul film

L'attenzione dei fan della Marvel è rivolta verso Avengers: Infinity War e, adesso, verso il prossimo Avengers 4, ma gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely, nel corso di una nuova intervista, sono tornati a parlare di Captain America: Civil War.

"Avevamo in mente altre idee per Captain America 3. Una trama su Zola, stavamo continuando a sviluppare la trama su Bucky. Ci stavamo lavorando da molto prima di Civil War. Poi è arrivata la bomba di Kevin Feige, ci ha semplicemente detto 'Civil War'." hanno svelato i due sceneggiatori "La stanza è calata in un silenzio di tomba. Joe Russo ha esclamato 'Kevin ci ha appena affidato un film da un miliardo. Cavolo!'.".

"Un'altra bomba di Kevin ci arrivò mentre stavamo scrivendo Civil War. E' venuto da noi dicendoci 'forse dovrete cambiare qualcosina del vostro copione, perché...'. Si, ci disse di includere Spider-Man.". affermano i due "Fino a quel punto Tony reclutava qualcun'altro, crediamo fosse stato Ant-Man. Se non ricordo male era Scott che stava guardando sua figlia ad una partita di pallone e veniva approcciato da Tony, non era una gran bella sequenza".

E riguardo la rivalità tra Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Soldato d'inverno, gli sceneggiatori di Captain America: Civil War spiegano: "Ci è venuta cosi, abbiamo pensato 'adesso Steve ha due migliori amici'. E inserisci questa rivalità ridicola nel bel mezzo di scene più serie. Questi film Marvel sono incentrati su delle persone non dei supereroi. Hanno questi poteri e responsabilità, ma sono delle persone. A volte se in un film del genere ti concentri solo sul supereroe dimenticandoti della persona, fallisci. E' per questo che inserire una rivalità del genere in una pellicola simile ti aiuta a riconoscerti in queste persone".