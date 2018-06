Gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War a ruota libera sul film e... Avengers 4

Nel corso di una nuova intervista (in cui hanno parlato anche del precedente Captain America: Civil War, gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely hanno discusso anche di Avengers: Infinity War.

Il cinefumetto dei Marvel Studios ha superato quota due miliardi al botteghino mondiale, ed i due sceneggiatori hanno spiegato: "Quando abbiamo letto che avevamo superato quella cifra, una lacrimuccia ci è scesa. Non sono i nostri soldi, ma è gratificante nei confronti di tutto il duro lavoro che abbiamo fatto. E' sempre una cosa molto bella".I due hanno spiegato, poi, che gli altri film della Marvel non hanno mai influenzato la loro lavorazione del film o viceversa: "No, non ha influenzato nulla. Quando ci stavamo lavorando, per intenderci, Dr. Strange o Ant-Man o Black Panther, Thor: Ragnarok... nessuno di questi film esisteva ancora. Quindi cerchi di pianificare una pellicola e poi vai a vedere Ragnarok e dici 'uhm, hanno fatto tutto quello che volevamo fare con Hulk in questa pellicola!'.".

Christopher Markus & Stephen McFeely hanno anche affrontato la critica sul rapporto tra Gamora e Star-Lord: "Non è 'colpa' di James Gunn, siamo noi che volevamo quel tipo di rapporto nel film. Era chiaramente lì che sarebbe andata a finire la relazione alla fine di Guardiani 2. E poi sono passati circa quattro anni tra vol.2 e Infinity War!". E riguardo la location della Gemma dell'Anima, svelano: "volevamo fosse importante per Thanos. Era quello il problema, sapete? Dagli altri film già conoscevate tutte le location dove si trovavano le altre Gemme. Per uno sceneggiatore non c'è mistero da introdurre nella pellicola, ma per noi era importante. Che cosa sa Gamora che noi non sappiamo? E' molto divertente".

Prima dell'suscita del film sono girate molte teorie, tra cui quella che voleva la Gemma dell'Anima nel Wakanda, ma i due spiegano: "Non possono essere tutte sulla Terra! So che siamo un pianeta importante, ma non il più importante. Abbiamo i soldi per mostrare lo spazio e altri pianeti, facciamolo!". E parlando di Avengers 4, i due affermano: "lo abbiamo girato, non sarà pronto per un bel po'. Ci sarà tempo per riprese aggiuntive e correzioni, e ci stiamo lavorando ora.".