Gli oscuri segreti di Leta nel nuovo spot di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald

Il cognome del personaggio interpretato dall’attrice statunitense Zoë Kravitz risuonerà certamente familiare per l’orecchio attento dei fan dell’universo creato da J.K. Rowling. La famiglia Lestrange, non a caso, rimanda subito alla figura di Bellatrix, futura Mangiamorte e seguace di Voldemort. Quale passato si cela dietro Leta?

La donna non sarà sicuramente l’unico elemento di rinvio alla saga potteriana nel sequel di Animali Fantastici E Dove Trovarli, ma la sua fugace apparizione nel primo capitolo del nuovo franchise ha destato da subito la curiosità degli appassionati, specie nel considerare il legame che lega Leta al protagonista Newt Scamander (Eddie Redmayne). Maggiori dettagli sugli oscuri segreti del personaggio si possono già intravedere in questo spot televisivo che trovate in alto, ma per poter collegare i diversi pezzi del puzzle non ci resta che attendere l’uscita di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald nei prossimi giorni.

Diretto dal filmmaker David Yates, regista a cui la Warner Bros. ha affidato la direzione di diversi capitoli del mondo di Harry Potter, in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) riesce a fuggire dalla detenzione e ad intraprendere il cammino che lo porterà verso la realizzazione del suo ambito sogno: riunire i maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Con l’aiuto questa volta di Albus Silente (Jude Law), Newt tornerà nuovamente ad affrontare il nemico, in una battaglia che vedrà coinvolte vecchie conoscenze del primo lungometraggio e personaggi che faranno la loro prima apparizione nel corso dell’avventura.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Warner Bros. Pictures a partire dal 15 novembre.