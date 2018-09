Gli Incredibili 2: tre nuove irresistibili clip italiane per il sequel Pixar

Disney e Pixar hanno diffuso in streaming due nuove clip italiane più un paio di featurette/dietro le quinte di Gli Incredibili 2, attesissimo sequel che vede ancora alla regia Brad Bird.

Gli Incredibili all'epoca vinse anche l'Oscar come miglior film d'animazione. Le aspettative per questo sequel erano decisamente alte, soprattutto perché sono passati più di dieci anni dal primo film. Ma i dubbi sono stati quasi subito spazzati via: il primo week-end casalingo ha fatto registrare un incasso di 182,6 milioni di dollari.

Attualmente la pellicola ha superato i 600 milioni di dollari in patria, mentre al livello internazionale ha oltrepassato abbondantemente il miliardo di dollari (1.183 miliardi per l’esattezza).

Gli Incredibili 2 è scritto e diretto da Brad Bird e comprende nel cast vocale originale Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner, Eli Fucile, Samuel L. Jackson, Brad Bird, Bob Odenkirk, Sophia Bush, Catherine Keener e Isabella Rossellini.

La pellicola è stata proiettata in anteprima italiana al Giffoni Film Festival lo scorso 21 luglio. È uscita nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 19 settembre.

Sinossi: Helen è chiamata a guidare una campagna per far tornare i supereroi, mentre Bob vive l’eroismo di tutti i giorni in una vita normale a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack Jack, i cui superpoteri vanno ancora scoperti del tutto. Tutto viene sconvolto dall’arrivo di un nuovo cattivo che emerge con un piano astuto e pericoloso da mettere tutti in pericolo. Ma la famiglia Parr non si tira indietro davanti a questa sfida, specialmente con Siberius dalla loro parte. Questo è ciò che rende questa famiglia davvero incredibile.