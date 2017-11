Gli Incredibili 2: il Trailer arriva domani ed ora è online il Teaser!

Sta per attivare ilde Gli Incredibili 2. Lahanno annunciato che potremo vedere il video sabato, cioè domani! Per adesso possiamo goderci unpostato online via social!

L'annuncio della Disney/Pixar riguarda l'uscita del nuovo trailer de Gli Incredibili 2 sabato, il 18 novembre, durante il College GameDay su ESPN. Insieme all'annuncio che ci stuzzica con un "Qualcosa di Incredibile" sta arrivando, la Disney ha anche rilasciato il teaser di presentazione a ciò che vedremo domani:



Il film è diretto da Brad Bird, che torna a dirigere Gli Incredibili a 14 anni dall'uscita del primo film.

Il cast vocale è composto ancora una volta da Craig T. Nelson, Holly Hunter e Samuel L. Jackson. Date un'occhiata al teaser e diteci cosa ne pensate nei commenti!