Gli Incredibili 2: i teaser delle Olimpiadi e i poster della Fashion Week

Disney e Pixar hanno diffuso in streaming due nuovissimi teaser trailer per l’atteso, sequel dell’amato film dedicato alla famiglia capitanata da Mr. Incredibile ed Elastigirl.

I due nuovi teaser sono stati realizzati per celebrare le Olimpiadi Invernali, che quest’anno hanno luogo a PyeongChang (Corea del Sud), dal 9 al 25 febbraio prossimo. Insieme ai filmati, sono stati diffusi inoltre dei nuovi character poster in occasione della Fashion Week.

La famiglia di supereroi preferita da tutti tornerà in “Gli Incredibili 2”, ma questa volta Helen (doppiata da Holly Hunter) sarà al centro dell’attenzione, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (la cui voce è di Sarah Vowell) e Dash (doppiato da Huck Milner), chiamati a vivere le gesta eroiche quotidiane di una vita normale. È una transizione ardua per ognuno, resa ancora più dura dal fatto che la famiglia non è ancora consapevole dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo tesse un brillante e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (doppiato da Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare di nuovo insieme, il che è più facile a dirsi che a farsi, anche quando sono tutti Incredibili.

Il sequel incentrato sulla normale famiglia di supereroi è stato scritto e diretto da Brad Bird (Il gigante di ferro, Mission: Impossible – Protocollo Fantasma), già regista de Gli Incredibili. La colonna sonora è curata dal premio Oscar Michael Giacchino (Inside Out).

Le voci dei personaggi sono di Jonathan Banks (Rick Dicker), Samuel L. Jackson (Lucius Best / Frozone), Catherine Keener (Evelyn Deavor), Sophia Bush (Voyd), Holly Hunter (Helen Parr), Bob Odenkirk (Winston Deavor), Craig T. Nelson (Bob Parr), Brad Bird (Edna Mode), Sarah Vowell (Violet Parr) e Huck Milner (Dashiell ‘Dash’ Parr).

Prodotto dalla Pixar Animation Studios e dalla Walt Disney Pictures, Gli Incredibili 2 uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 19 settembre 2018.