Gli Incredibili 2: il team combatte per salvare la città nel nuovo spot

Disney/Pixar ha rilasciato un nuovo spot de Gli Incredibili 2, attesissimo sequel del film d'animazione che nel 2004 riscosse un enorme successo di critica e pubblico. Il video mostra la famiglia unita nel cercare di salvare la città, prima che il piccolo Jack Jack riesca a comprendere ulteriormente la grandezza dei suoi poteri.

Ne Gli Incredibili 2 la famiglia Parr si trova di fronte ad una nuova minaccia, dopo che la fase da supereroi è stata accantonata. Helen tuttavia riceve un entusiasmante nuovo incarico da supereroe che le consente di usare nuovamente i poteri.

Il regista, Brad Bird, ha parlato dei poteri dei personaggi:"Ciò che mi interessava era l'idea di avere una famiglia, avere una ragione per nascondere i poteri. E una volta avuta questa intuizione, ho scelto i poteri in base ai ruoli all'interno della famiglia. Ci si aspetta che gli uomini siano forti, quindi ho dato una forza super a Bob. Le donne e madri sono sempre sballottate da una situazione all'altra, e allora ho dato a Helen il potere dell'elasticità. Gli adolescenti sono insicuri e sulla difensiva, quindi ho dato a Violet il potere dei campi di forza e dell'invisibilità. I bambini di dieci anni sono come delle palle piene d'energia che non possono essere fermate. Forse hanno tutti i poteri o forse nemmeno uno. Non lo sappiamo".

Scritto e diretto da Brad Bird, Gli Incredibili 2 comprende nel cast vocale originale le voci di Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner, Samuel L. Jackson, Brad Bird, John Ratzenberger, Bob Odenkirk, Catherine Keener, Isabella Rossellini, Jonathan Banks e Sophia Bush.

Ventesimo prodotto della Pixar Animation Studios, il film uscirà nelle sale italiane dal prossimo 19 settembre.