Gli Incredibili 2: superati i 600 milioni, primo film animato di sempre negli Usa

Gli Incredibili 2, è entrato ufficialmente nella storia del box-office americano, diventando il primo film d'animazione ad aver superato i 600 milioni di dollari al botteghino nazionale. Diretto da Brad Bird, Gli Incredibili 2 è uscito nelle sale a giugno, più o meno nello stesso periodo in cui uscì il primo film, quattordici anni fa.

Gli Incredibili all'epoca vinse anche l'Oscar come miglior film d'animazione. Le aspettative per questo sequel erano decisamente alte, soprattutto perché sono passati più di dieci anni dal primo film. Ma i dubbi sono stati quasi subito spazzati via: il primo week-end ha fatto registrare un incasso di 182,6 milioni di dollari.

Ora il record. Secondo quanto riporta Box Office Mojo, il film ha incassato circa 3,1 milioni di dollari nei primi tre giorni del week-end del Labor Day, spingendo il film sui 601 milioni di dollari complessivi.

Considerando gli incassi internazionali Gli Incredibili 2 raggiunge la ragguardevole cifra di 1,16 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Gli Incredibili 2 è scritto e diretto da Brad Bird e comprende nel cast vocale originale Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner, Eli Fucile, Samuel L. Jackson, Brad Bird, Bob Odenkirk, Sophia Bush, Catherine Keener e Isabella Rossellini.

La pellicola è stata proiettata in anteprima italiana al Giffoni Film Festival lo scorso 21 luglio. Uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal 19 settembre.