Gli Incredibili 2 si prepara ad un'apertura di $130 milioni nei soli Stati Uniti!

Il regista Brad Bird ci racconta un'altra avventura della famiglia Parr dopo il clamoroso successo ottenuto nel 2004 dal primo film del franchise, Gli Incredibili.

A quanto pare Gli Incredibili 2 darà una bella spinta al botteghino nordamericano: gli analisti infatti predicono che il sequel del film d'animazione Disney e Pixar debutterà con un incasso compreso fra i $125 e i $140 milioni. Se così fosse, il film di Brad Bird potrebbe infrangere il record per il miglior weekend di apertura per un film d'animazione, primato che attualmente appartiene ad un altro celebre sequel della Pixar, Alla ricerca di Dory. Il seguito del film del 2003 Alla ricerca di Nemo nel 2016 esordì con $135 milioni al botteghino domestico, terminando la sua corsa con $486 milioni in Nord America e oltre $1 miliardo in tutto il mondo.

Come per Alla ricerca di Dory l'entusiasmo per Gli Incredibili 2 è praticamente alle stelle: in uscita 14 anni dopo il primo capitolo, il film godrà anche dell'approvazione della critica, che lo ha promosso all'unanimità: su Rotten Tomatoes può vantare una percentuale di gradimento del 97%, la stessa media totalizzata dal primo film, che oltre ad un incasso di $633 milioni in tutto il mondo portò a casa anche il premio Oscar per il miglior film d'animazione.

La Disney quindi dovrebbe risollevarsi dopo la delusione commerciale incassata con Solo: A Star Wars Story. Il film, finora il più costoso del franchise di Star Wars a causa dei tanti problemi produttivi, ha incassato $178 milioni al botteghino nordamericano e $315 milioni a quello internazionale. Durante il nuovo corso Disney, tutti i precedenti film della saga hanno superato il traguardo "minimo" del miliardo worldwide (con Il Risveglio della Forza che nel 2015 incassò addirittura più di 2 miliardi) ma il film di Ron Howard sta lottando per superare i $400 milioni.

Infine, Ocean's 8 dovrebbe incassare altri $20- $25 milioni nel suo secondo week-end. La scorsa settimana lo spin-off al femminile di Gary Ross ha avuto il miglior debutto del francise con $41,5 milioni.